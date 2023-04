Cuba: scarseggia il carburante, festa del 1 maggio in forma ridotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba celebrerà la festa del 1 maggio in forma ridotta per la mancanza "di carburante". Lo ha detto Ulises Guiliarte de Nacimiento, segretario generale dell'unico sindacato cubano (Central de trabajadores de Cuba, Ctc). "Le condizioni di approvvigionamento del combustibile ci hanno spinto a riformulare il programma originale", ha detto il segretario generale parlando alla televisione statale di un evento ridotto, che si terrà sul lungomare dell'Avana, senza la presenza delle delegazioni di tutto il Paese ma con la rappresentanza dei vari municipi della capitale. L'annuncio accompagna la peggior crisi economica che attraversa il Paese, colpito - tra le altre cose - da ripetuti blackout legati proprio alla mancanza di combustibili. Tra le altre cose, in questi giorni, sono state cancellate lezioni universitarie, concerti e partiti di baseball, principale sport dell'isola. (Mec)