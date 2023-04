Imprese: Vodafone Business e RingCentral portano in Italia una nuova soluzione per potenziare il lavoro ibrido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenzo Forina, direttore di Vodafone Business Italia, ha affermato: “Come Vodafone Business vogliamo rispondere con soluzioni concrete ed efficaci alle esigenze e alle priorità di business delle aziende di ogni dimensione. Con il lancio di Vodafone Business UC with RingCentral portiamo sul mercato italiano una nuova soluzione che risponde a questo obiettivo: fornire alle imprese uno strumento per semplificare e rendere più flessibili i processi aziendali e più agile il lavoro dei loro dipendenti. Questa piattaforma, che mette le radici nella collaborazione a livello globale con RingCentral, permetterà alle persone di lavorare dunque in modo efficace e collaborativo ovunque si trovino, e alle imprese di aprirsi al cloud compiendo un altro passo avanti nel loro percorso di transizione digitale". Yves Desmet, Svp Global Service Providers Emea, RingCentral, ha affermato: “In RingCentral ci concentriamo sul fornire ai nostri clienti gli strumenti giusti per svolgere il proprio lavoro in modo semplice, efficiente e affidabile. Le aziende sanno che la messaggistica di gruppo, le riunioni video e le chiamate cloud sono fondamentali per la produttività sul posto di lavoro. Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Vodafone Italia, combinando i punti di forza della nostra piattaforma con la principale soluzione vocale cloud di Vodafone, portando sul mercato una proposta davvero unica”. (Com)