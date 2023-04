Sri Lanka: presidente Wickremesinghe, cerchiamo di ridurre debito di 17 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 aprile da Washington il ministro delle Finanze del Giappone, Shunichi Suzuki, ha annunciato il lancio di una piattaforma comune tra Giappone, India e Francia per colloqui tra creditori sulla ristrutturazione del debito dello Sri Lanka. I tre Paesi sperano di fare della piattaforma un modello per la soluzione dei problemi di indebitamento delle economie a medio reddito. "Essere in grado di lanciare questo processo negoziale riunendo un gruppo così ampio di creditori è un risultato storico", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che "questo comitato è aperto a tutti i creditori". Il direttore generale del Tesoro francese, Emmanuel Moulin, ha dichiarato che la nuova piattaforma di dialogo tra creditori è pronta a tenere la prima sessione di colloqui "il prima possibile". (segue) (Res)