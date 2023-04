Roma: nuovo blocco del traffico degli ambientalisti sul raccordo anulare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo blocco del traffico sul raccordo anulare di Roma a opera degli ambientalisti di "Ultima generazione". I manifestanti hanno divelto una rete di sicurezza e hanno invaso la carreggiata esterna. Il traffico è rimasto bloccato tra la diramazione Roma sud e Tiburtina per circa un'ora. L'inizio dell'azione è mostrata in un video pubblicato sui social network dall'associazione ambientalista e in cui si legge: "Anche oggi, in onore di ieri: festeggiare il 25 aprile non è più sufficiente. Non paghiamo il fossile". In un video una giovane attivista spiega: "Un'azione di disubbidienza civile, siamo terrorizzati dalle conseguenze del cambiamento climatico. Il governo continua a investire sui combustibili fossili, mentre ci avviamo verso l'estate più calda e secca di sempre". (Rer)