Sardegna: assemblea Euromediterranea, prossima conferenza plenaria si terrà nell'Isola

19 luglio 2021

- La prossima conferenza plenaria dell'Arlem, l'Assemblea regionale euromediterranea, sarà organizzata in autunno in Sardegna. E’ stata accolta all’unanimità la candidatura presentata dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, intervenuto a Rabat durante i lavori della IX Conferenza della Commissione per lo Sviluppo sostenibile territoriale dell’Arlem. Dopo oltre 10 anni la sede della prossima Conferenza sarà ospitata in Italia e per la prima volta in Sardegna. Soddisfatto il presidente Pais: “Si tratta di un grande evento di carattere internazionale che coinvolge oltre 40 Stati tra cui Egitto, Turchia, Algeria, Marocco, Siria, Tunisia, Israele, Giordania, Libano, Palestina. Per la Sardegna è una grande occasione per intrecciare sempre di più relazioni economiche e politiche tra i Paesi del Mediterraneo ma anche, in questo particolare momento storico, per contruire ponti tra popoli e rafforzare la pace”. (segue) (Rsc)