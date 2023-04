Sardegna: assemblea Euromediterranea, prossima conferenza plenaria si terrà nell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accoglimento della candidatura della Sardegna come sede della prossima Conferenza Arlem è l’epilogo di un lungo lavoro portato avanti in questi ultimi anni in Europa: “La nostra isola sarà per qualche giorno protagonista assoluta delle relazioni dei Paesi del Mediterraneo. Sarà un momento di incontri ad altissimo livello ma anche l’occasione di far conoscere sempre di più la nostra bellissima terra a un pubblico internazionale. Ma la presenza dei rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo e dell’Unione europea sarà anche l'occasione del rafforzamento di una maggiore coscienza, finora insufficiente, dell'Europa verso i problemi legati alla condizione insulare”. (Rsc)