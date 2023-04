Torino: fermata la 'banda delle monetine', sequestrati beni e contanti per 400 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della compagnia di Susa hanno fermato la 'banda delle monetine'. Il Comando questa mattina ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Torino su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 8 cittadini originari del Perù (2 in carcere, uno ai domiciliari e 5 con obbligo di presentazione alla P.g.) gravemente indiziati di furto aggravato, ricettazione e utilizzo fraudolento di carte di pagamento. Il gruppo di malviventi, derubava le borse in particolare agli anziani nei pressi di supermercati e cimiteri utilizzando come metodo di distrazione il lancio di alcune monetine a terra. A partire dalle indagini avviate nel 2021 i Carabinieri avrebbero raccolto elementi per almeno 80 colpi, con un bottino di 400 mila euro di cui 300 mila in beni e 100 mila in contanti. Questi ultimi sarebbero stati occultati nelle abitazioni di alcuni ignari anziani da delle badanti di nazionalità Peruviana. Beni e fondi sono stati sequestrati dai Carabinieri. (Rpi)