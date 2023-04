Migranti: Turchia, fermate più di 30 persone nella provincia nord-occidentale di Tekirdag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della Turchia hanno fermato, ieri, un totale di 31 migranti irregolari, di cui 13 entrati illegalmente nel distretto di Suleymanpasa, nella provincia nord-occidentale di Tekirdag. Lo ha riferito l'agenzia di stampa turca "Anadolu", citando fonti della sicurezza turca secondo cui tutti i migranti sono stati portati negli uffici provinciali per la migrazione. Intanto, altri 18 migranti irregolari provenienti da Yemen, Etiopia, Congo e Liberia, che erano stati respinti dalla Guardia costiera della Grecia nelle acque turche, sono stati soccorsi al largo del distretto di Ayvacik, nella città occidentale di Canakkale, in Turchia. Il Paese – ha sottolineato "Anadolu" - è diventato uno dei principali punti di transito per i migranti in fuga da guerre e persecuzioni che cercano di entrare in Europa per iniziare una nuova vita. Lo scorso 12 aprile, la Guardia costiera turca aveva soccorso 77 migranti irregolari, durante quattro diverse operazioni al largo di Canakkale. La Turchia e i gruppi per i diritti globali hanno ripetutamente condannato la pratica della Grecia, da loro definita illegale, di respingere i migranti irregolari, sostenendo che Atene viola i valori umanitari e il diritto internazionale in quanto mette in pericolo la vita dei migranti, inclusi donne e bambini. "Migliaia di persone arrivano in Grecia attraversando la Turchia e il mare. Lo scorso anno, oltre 60 persone sono morte in questo tratto nel Mediterraneo orientale", ha affermato l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Per contrastare e identificare migranti e organizzazioni illegali, lo scorso anno sono stati fermati più di 200 mila migranti, con un aumento di circa l'85 per cento rispetto all'anno precedente.(Tua)