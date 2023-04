Reddito cittadinanza: Gubitosa (M5s), governo scarica su cittadini suo fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal testo di riforma del Reddito di cittadinanza il governo starebbe pensando di togliere qualsiasi tipo di sostegno, finanche temporaneo, agli 'occupabili'". Lo afferma in una nota il deputato e vicepresidente del M5S Michele Gubitosa che spiega: "Nelle bozze in circolazione si delineavano due misure, la Garanzia per l'attivazione lavorativa (Gal) e la Prestazione di accompagnamento al lavoro (Pal), quest'ultima in vigore solo negli ultimi 4 mesi del 2023, con cui l'esecutivo avrebbe dovuto mettere una pezza alla mancata partenza dei corsi di formazione, sbandierati per mesi a destra e a manca ma di cui non si è mai vista l'ombra. Pare invece - prosegue - che ora la Destra voglia imboccare un'altra strada, del tutto sbagliata ed inaccettabile, facendo pagare ai cittadini in difficoltà il prezzo dei propri fallimenti. Non permetteremo che ciò accada", conclude Gubitosa. (Rin)