Libano: ministro Interno ordina a forze sicurezza di impedire proteste rifugiati siriani

- Il ministro dell’Interno e delle Municipalità del Libano, Bassam Malawi, ha inviato una lettera alla Direzione generale delle forze di sicurezza interna per impedire le manifestazioni dei rifugiati siriani in procinto di essere espulsi. Lo ha riferito ieri il quotidiano panarabo pubblicato a Londra, “Al Quds al Arabi”. Nel testo, Malawi spiega che la sua decisione è dovuta a “motivi di sicurezza”, dopo che la “Campagna nazionale per liberare il Libano dall’occupazione demografica siriana”, negli ultimi giorni, aveva lanciato appelli attraverso le reti sociali a organizzare contromanifestazioni “nello stesso posto e nello stesso momento” in cui si svolgevano le proteste dei rifugiati siriani. Secondo Malaqi, dunque, “l’appello a queste manifestazioni può causare problemi di sicurezza nelle zone in cui si terranno per la possibilità che ne derivino disordini”. Il ministro dell’Interno siriano ha quindi esortato ad “adottare le misure necessarie per impedire che si tenga questo tipo di manifestazioni”, per garantire la sicurezza dei cittadini. (Res)