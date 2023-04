Siria: media di Stato, normalizzazione con Turchia solo dopo ritiro dal territorio siriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del ministro della Difesa della Turchia “a proposito di misure concrete per la normalizzazione dei rapporti tra Ankara e Damasco non sono vere”, ma “si è discusso delle procedure per il ritiro delle forze turche” dal territorio siriano. Lo ha riferito il quotidiano siriano filo-governativo “Al Watan”, citando una fonte ufficiale. Ieri, infatti, i ministri della Difesa di Russia, Siria, Turchia e Iran si sono riuniti a Mosca per discutere di come portare avanti il dialogo per la stabilità in Siria e nella regione e della normalizzazione delle relazioni tra Ankara e Damasco. Secondo la fonte citata da “Al Watan”, tuttavia, non si sono concordate “misure concrete” o “tappe” per attuare tale normalizzazione, ma si è affrontato solo il tema del ritiro delle forze turche dal territorio siriano, in particolare dalle regioni settentrionali. È questa, infatti, per Damasco, la condizione necessaria per proseguire i negoziati con Ankara in vista di una ripresa delle “relazioni normali”. (Res)