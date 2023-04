Siria: operazioni di forze turche e milizie affiliate vicino Aleppo, nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate turche e le milizie siriane ad esse affiliate hanno attaccato con l’artiglieria la città di Al Shuyukh, a ovest di Ain al Arab, città nota anche con il nome curdo Kobane, nel governatorato settentrionale di Aleppo. Lo ha riferito ieri l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Inoltre, Due persone sono rimaste uccise, “probabilmente impiegati nelle istituzioni dell’Amministrazione autonoma”, mentre una terza è rimasta gravemente ferita, a seguito dell’attacco sferrato da un drone turco contro un veicolo a sud di Kobane. Secondo l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, una delle due vittime Contestualmente, aerei militari da ricognizione turchi hanno sorvolato Kobane e la città di Ain Issa, nel vicino governatorato di Raqqa. Gli attacchi dell’artiglieria e dell’aviazione di Ankara e delle milizie armate filo-turche, hanno preso di mira zone controllate dalle Forze democratiche siriane (Fds), una sorta di esercito di terra multietnico e multiconfessionale, creato dagli Stati Uniti nel 2015, per fronteggiare l’espansione dell’organizzazione terroristica del cosiddetto Stato islamico (Is). Sempre nella giornata di ieri, Sohr ha denunciato atti di violenza ai danni di civili compiuti dalle milizie filo-turche di al Jabha al Shamiya, al Sham Legion, al Sultan Suleiman shah e al Amshat. (Res)