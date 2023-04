Giordania: vice premier discute con commissario Unrwa di fondi necessari all’agenzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice premier della Giordania, Ayman Safadi, ha incontrato il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite (Unrwa) per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi, Philippe Lazzarini, con il quale ha discusso dei fondi necessari per le attività di sostegno ai rifugiati. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”. Entrambi hanno concordato che la comunità internazionale debba adoperarsi concretamente per fornire all’Unrwa il sostegno finanziario necessario. Per Safadi, infatti, rafforzare economicamente l’agenzia e tutelare la sua capacità di portare avanti il mandato ricevuto dall’Onu sono passi necessari per fornire ai rifugiati condizioni di vita dignitose, ma anche come un investimento sulla sicurezza e sulla stabilità. Il vice premier giordano, inoltre, ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’Unrwa nell’offrire istruzione, cure mediche e aiuti umanitari ai profughi Palestinesi, “finché non sarà loro garantito il diritto di tormare nelle proprie terre e di ricevere un risarcimento, secondo le risoluzioni delle Nazioni Unite. Da parte sua, Lazzarini ha elogiato il “ruolo chiave” della Giordania nel coordinare il sostegno finanziario e politico all’Unrwa. (Res)