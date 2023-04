25 aprile: Fini, da Meloni risposta inequivocabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Fini "è un concetto importante perché sottolinea l'auspicio che la celebrazione del 25 aprile non sia più strumentalmente utilizzata per stilare la lista 'dei buoni e dei cattivi', non già, come è giusto, in ragione del giudizio sul fascismo e sulla Resistenza, bensì in ragione della contrapposizione politica tra destra e sinistra". Meloni - osserva inoltre l'ex ministro - ha ribadito che "è un dovere di tutti stare dalla parte della libertà e contro la dittatura sempre e ovunque, anche in Ucraina". Sono tornate, a destra, le accuse a 'Fini il traditore'. Il ministro Lollobrigida dice che il suo tempo è finito. Altri pensano che usi la storia per inseguire ambizioni personali, perfino il Quirinale: "Sciocchezze. Spero che si ricredano quelli che a destra, non molti in verità, hanno visto nelle mie parole la volontà di mettere in difficoltà Giorgia Meloni. E che si ricredano i pochi che hanno pensato che avessi chissà quali obiettivi reconditi. Non aspiro a nulla. Intendevo solo contribuire, in forza del ruolo che ho avuto nel passato, a fare chiarezza sul rapporto attuale della destra, Fratelli d'Italia, con la Liberazione. Meloni ha dato una risposta inequivocabile, ne sono lieto", conclude Fini. (Rin)