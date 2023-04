Sudan: atterrato a Cipro il secondo volo di evacuazione dei cittadini britannici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato a Cipro il secondo volo di evacuazione dei cittadini britannici dal Sudan. I passeggeri portati in salvo dovrebbero avere la possibilità di volare nel Regno Unito dall'aeroporto di Larnaca entro le prossime 48 ore. L'emittente televisiva "Bbc" riporta che 39 persone sono state evacuate nella giornata di ieri sul primo aereo dell'Aeronautica militare del Regno Unito e sono previsti tre voli di salvataggio in totale. Erano attese un totale di 260 persone sui voli, ma il ministero degli Esteri britannico non ha ancora confermato quanti cittadini siano saliti sul secondo aereo, arrivato a Cipro nelle prime ore di mercoledì. (Rel)