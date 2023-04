25 aprile: Nardella, da Meloni uno sforzo positivo ma è solo un inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "quando il 25 aprile è divisivo è una sconfitta per tutti. Ieri c'è stata grande partecipazione. A Firenze non ho mai visto tanta gente". C'erano anche esponenti di Fratelli d'Italia: "Sì. E non si può non apprezzare questo fatto. Sarebbe un errore voler escludere qualcuno da quella che deve essere una festa di tutti". Quanto alla lettera di Giorgia Meloni al Corriere della Sera: "Apprezzo lo sforzo di favorire la ricerca di una memoria collettiva. Ma credo sia solo l'inizio di un percorso che si compirà quando Meloni non sentirà più la necessità di citare le colpe del comunismo quando fa una riflessione sull'antifascismo. E' un'abitudine della destra che finisce per rendere il messaggio ambiguo". Il Partito democratico ha criticato Ignazio La Russa perché è andato a Praga, ma se fosse andato a Milano lo avrebbero contestato e insultato: "Una parte della sinistra sbaglia quando si mostra intollerante e finisce per fare il gioco di chi a destra non vuole legittimare l'antifascismo come valore condiviso. Ma questo non giustifica che la seconda carica dello Stato possa dire che l'antifascismo non fa parte della Costituzione". C'è chi paragona la resistenza italiana a quella ucraina: "Aiutare l'Ucraina significa difendere il principio universale di libertà e di autonomia di un popolo, ma attenti ad annacquare il cuore del messaggio del 25 aprile. Come quando si dice che in questa giornata vanno condannati tutti i totalitarismi. Ogni democratico è contro i totalitarismi, ma la storia d'Italia non è quella dell'Ucraina o dell'Urss: ha una sua precisa connotazione nella lotta partigiana contro il nazifascismo". "Il messaggio - conclude Nardella - deve essere più chiaro possibile, cosa che non avviene quando si usa il 25 aprile come un contenitore dove mettere dentro tutto". (Rin)