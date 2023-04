Sardegna: Sa Die de Sa Sardinia, il programma delle celebrazioni a Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia teatro Sassari a partire dalle 18 presenta lo spettacolo itinerante“1796 “Alternos Giovanni Maria Angioy” di Michele Pio Ledda, che ripercorre le tappe più importanti della folgorante e disperata avventura di Angioy . Lo spettacolo si suddivide in 3 quadri ambientati in altrettanti spazi cittadini. Primo quadro Palazzo di Città - teatro civico dove si potrà rivivere l’incontro dei notabili sassaresi con la popolazione in attesa dell'arrivo di Giovanni Maria Angioy. La vicenda proseguirà in Piazza Tola ( Palazzo del duca dell’Asinara) rievocando la fase in cui la popolazione rivoltosa tenta di prendere d'assalto il Palazzo e il suo proprietario, ma il Duca è già scappato, insieme ad altri nobili della Città. Il quadro conclusivo in Piazza Duomo - Cattedrale di San Nicola ricostruisce la festa di popolo per l'arrivo di Giovanni Maria Angioy ormai passato dalla parte dei rivoltosi, che lo accolgono in un bagno di folla come liberatore, mentre l'Arcivescovo lo benedice per il prosieguo della missione ed il clero gli dedica il “Te Deum”. (segue) (Rsc)