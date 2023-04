Sardegna: Sa Die de Sa Sardinia, il programma delle celebrazioni a Sassari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spettacolo nasce nel 1998 da un testo di Michele Pio Ledda, con la regia di Giampiero Cubeddu e l'attore Gianpaolo Poddighe nei panni di Giovanni Maria Angioy ed è stato rappresentato come spettacolo itinerante dalla Compagnia Teatro Sassari nel 1996 a Bono, nel 1998 e nel 2001 a Sassari , nel 1997 e nel 2000 al Verdi in versione teatrale. Il lavoro è diretto da Mario Lubino Coordinamento scenico Alfredo Ruscitto Fonica Grandiluci di Tony Grandi in scena 24 attori della Compagnia Teatro Sassari. In scena anche il Coro Logudoro Usini - Corpo di ballo S. Giorgio Usini, Polifonica Santa Cecilia - Direttore M° Matteo Taras, Banda Musicale "Luigi Canepa" - Direttore M° Michele Garofalo, Associazione Ippica Osilese. Sempre nella stessa giornata del 28 aprile alle 17 in Piazza Tola il Teatro S'Arza con la partecipazione del Coro Amici del Canto Sardo, “Sa domo de Totus”, “Arvure's, PlaticFree”, “Assemblea Natzionale Sarda” e “Intergremio città di Sassari” commemorerà i fatti di Sa Die de sa Sardigna e i martiri angioiani, eroi che hanno sacrificato la loro vita per una Sardegna più giusta. Interventi di Fabio Madau, Presidente Intergremio e del prof. Federico Francioni “Sa sarda rivolutzione”. (segue) (Rsc)