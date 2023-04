Sardegna: Sa Die de Sa Sardinia, il programma delle celebrazioni a Sassari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 17,45 sempre in Piazza Tola - Teatro S'Arza presenta "Procurade 'e moderare", spettacolo itinerante che trae spunto dai fatti storici accaduti a Sassari, come la cacciata, nel 1688, dell’Inquisitore Juan Corvacho dal castello, sede dell’inquisizione sarda, descritta dallo storico Prof. Federico Francioni nel suo libro “La caduta dell’inquisitore”, e le vicissitudini sassaresi dei moti angioiani del triennio 1793-96. La regia dello spettacolo è di Romano Foddai. Lo spettacolo è impreziosito dalla collaborazione del Coro Amici del Canto Sardo diretto dal Maestro Salvatore Bulla e dalle basi ritmiche dei tamburi dell’Intergremio Città di Sassari. Il corteo proseguirà poi per Piazza Azuni - Largo Ittiri – Via Università, Via Cilocco - Via Torre Tonda. Alle ore 19,15 in via Quarto inaugurazione del Giardino della Sarda Rivoluzione e intitolazione bilingue (sardo e sassarese) di quest’area. (Rsc)