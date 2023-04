Germania: oggi sciopero di treni e autobus in cinque Laender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso lo sciopero di treni e autobus indetto dall'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di) in cinque Laender della Germania, ossia Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Baden-Wuerttemberg, Baviera e Nordreno-Vestfalia. In questo modo, il sindacato intende esercitare pressione mentre proseguono le trattative per il contratto collettivo delle ferrovie, che si applica a circa 40 aziende di trasporto con circa cinquemila lavoratori. Non si tratta del contratto collettivo per i servizi pubblici federali e locali, concordato nello scorso fine settimana dalle parti sociali. Inoltre, l'astensione dal lavoro annunciata dalla Ver.di non riguarda i negoziati in corso per il rinnovo del contratto collettivo tra le Ferrovie tedesche (Db) e il Sindacato delle ferrovie e dei trasporti (Evg). La mobilitazione nei cinque Laender rientra, invece, nelle trattative in cui la Ver.di chiede ai datori di lavoro un aumento salariale di 550 euro al mese per dodici mesi. Inoltre, la retribuzione dei tirocinanti dovrebbe prevedere 250 euro in più. In una prima tornata di trattative tenuta il 17 aprile, le aziende avevano presentato un'offerta inferiore. La Ver.di chiede, infine, migliori condizioni di lavoro per far fronte alla carenza di personale nelle imprese del trasporto pubblico. (Geb)