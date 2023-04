25 aprile: Conte (M5S), da Meloni sforzi che vanno apprezzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Conte dice alla "Stampa" che bisogna "apprezzare lo sforzo di Giorgia Meloni". Il presidente del Movimento 5 stelle ha letto la lettera della premier, scritta in occasione della Festa della Liberazione, e assicura che "ci sono molti punti condivisibili" e bisogna "prendere atto della volontà di fare dei passi in avanti, rinnegando le nostalgie del fascismo". Quindi, secondo l'ex premier, "iniziano a esserci le premesse perché questa sia una festa condivisa" ed è "d'accordissimo" con Meloni quando dice che "non può essere una forza politica che dà legittimazione democratica alle altre, perché lo fanno gli elettori". Insomma, mentre dal Pd fanno le pulci al testo firmato dalla presidente del Consiglio, Conte invita a "non cercare la polemica a tutti i costi" e "a lavorare tutti per ciò che ci unisce, anche se nelle pieghe di qualche dichiarazione ci può essere sempre uno svarione". "Quello che non condivido della lettera di Meloni è la parte finale - conclude Conte - quando ne approfitta per perpetuare questa escalation militare del conflitto russo-ucraino". (Rin)