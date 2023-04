Sudan: Tajani, situazione nel Paese è molto complicata, rischio di nuovi flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Sudan è molto complicata, perché quell’area geografica dell’Africa è delicata. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Radio24”. “Purtroppo la situazione in Sudan è molto complicata, con una guerra civile in corso. Siamo riusciti a far tornare in Italia tutti i concittadini che lo chiedevano”, ha rilevato Tajani. “Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare perché si possa arrivare a un cessate il fuoco e a una tregua” e grazie agli sforzi diplomatici “siamo riusciti a tenere fuori dagli attacchi i convogli italiani”, ha aggiunto il ministro. Tajani ha sottolineato il "rischio di nuovi flussi migratori", perchè "fuggono dal Sudan verso il Ciad migliaia di persone. "Terremo il nostro ambasciatore ad Addis Abeba non appena potrà tornare in Africa", per garantire che l'Italia possa essere protagonista nella ricerca della pace, ha detto ancora il ministro. (Res)