Ucraina: Urso, da subito fare di più e meglio nel sostegno umanitario ed economico

24 luglio 2021

- “Da subito dobbiamo fare di più e meglio sia nel sostegno umanitario, ma anche per alcune attività economiche che sono necessarie per consentire all’Ucraina di produrre, ad esempio per le macchine agricole e alimentari e lo sminamento dei campi necessari per i raccolti”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1 parlando della conferenza bilaterale sulla ricostruzione Ucraina, che si tiene oggi a Roma. Una conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina "l’hanno già fatta i francesi e i tedeschi, noi come terzo grande Paese dell’Ue avevamo interesse di fare altrettanto e meglio - ha aggiunto -. La nostra è particolarmente significativa non solo per numero partecipanti, oltre 600 imprese italiane, 150 imprese ucraina, decine di associazioni e Camere di commercio, ovviamente gli enti finanziari e le istituzioni europee e mondiali, ma perché serve realizzare un piano importante e significativo per organizzare la ricostruzione", ha rimarcato Urso.(Rin)