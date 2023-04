© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Sudan si può registrare la presenza della Russia, che cerca di creare destabilizzazione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Radio24”. “Il gruppo Wagner è presente in molti Paesi africani, con un ruolo non solo militare ma anche politico” per creare destabilizzazione e mettere in difficoltà l’Occidente, ha detto Tajani.(Res)