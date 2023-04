Tunisia: Tajani, non lasciamo il Paese nelle mani di Russia e Cina, serve presenza di Ue e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sta facendo quanto possibile per erogare fondi alla Tunisia ed evitare una crisi finanziaria. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Radio24”. Per il ministro bisogna "procedere subito a un finanziamento, vedere quali riforme verranno fatte" e proseguire con tranche successive. Tajani ha poi rilevato il rischio di un aumento della presenza nel Paese di Russia e Cina, “un errore che non deve commettere l’Occidente". "Non lasciamo la Tunisia nelle mani di Russia e Cina, serve presenza politica e finanziaria di Usa e Europa", ha detto il ministro.(Res)