- La Polizia di Stato è intervenuta la notte scorsa in via dei Panigarola 8 in zona Corvetto a Milano per l’omicidio in casa di un uomo di 69 anni colpito con alcune coltellate. Gli agenti della Squadra Mobile milanese stanno conducendo le indagini per comprendere dinamiche e responsabilità.(Rem)