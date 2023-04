Medio Oriente: visita del ministro degli Esteri dell’Iran nel Sultanato dell’Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, è giunto ieri a Mascate per una visita ufficiale nel Sultanato dell’Oman, su invito dell’omologo omanita. Lo ha riferito ieri sera il quotidiano omanita “Oman Observer”. Secondo il sito Web di informazione “Al Khaleej Online”, Amir-Abdollahian ha incontrato ieri il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr bin Hamad al Busaidi, con il quale ha discusso di questioni regionali e internazionali e delle relazioni tra Mascate e Teheran. I due, inoltre, hanno concordato l’organizzazione a breve di un “comitato economico congiunto” tra i due Paesi, il cui ordine del giorno è stato affrontato, su invito del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, al sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq. Amir-Abdollahian, inoltre, ha elogiato il ruolo costruttivo di Mascate nei negoziati internazionali per abolire le sanzioni internazionali imposte alla Repubblica islamica per il suo programma nucleare. Del resto, l’Oman ha svolto un ruolo diplomatico significativo nelle trattative tra Iran e Arabia Saudita per la ripresa delle relazioni bilaterali (coronate dall’accordo firmato lo scorso 10 marzo a Pechino, con la mediazione della Cina), come anche nei negoziati sul programma nucleare iraniano e nei colloqui tra il governo di Sanaa e il gruppo sciita ribelle degli Houthi per la soluzione del conflitto in Yemen, nel quale sono coinvolte sia la Repubblica islamica, sia l’Arabia Saudita. (Res)