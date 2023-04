Regno Unito: ministro Esteri Cleverly, non impegnarsi con la Cina è "segno di debolezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha affermato che non riuscire a impegnarsi con la Cina sarebbe un "segno di debolezza". Cleverly ha affermato che il Regno Unito deve impegnarsi direttamente con la Cina per promuovere la stabilità, ma ha anche detto che il Paese deve essere "risolutamente realistico" sull'autoritarismo di Pechino, mettendo così in guardia contro l'invasione di Taiwan. "Questo governo, insieme ai nostri alleati, promuoverà gli interessi britannici con la Cina, difendendo fermamente la nostra sicurezza nazionale e i nostri valori", ha dichiarato Cleverly. "Possiamo aspettarci profondi disaccordi. Trattare con la Cina – ve lo assicuro – non è per i deboli di cuore; rappresentano una spietata tradizione autoritaria completamente in contrasto con la nostra. Ma abbiamo l'obbligo nei confronti delle generazioni future di impegnarci in questo senso, perché altrimenti verremmo meno al nostro dovere di sostenere e plasmare l'ordine internazionale", ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, aggiungendo infine che "sfuggire a questa sfida non sarebbe un segno di forza, ma di debolezza". (Rel)