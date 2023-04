Tunisia: leader islamico Ghannouchi rifiuta di rispondere all’interrogatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del movimento islamico tunisino Ennahda, Rachid Ghannouchi, ha rifiutato di rispondere all’interrogatorio degli inquirenti dopo l’arresto della settimana scorsa. Lo ha annunciato la sua squadra della difesa, spiegando che il diniego nasce dalla "natura dolosa e al chiaro abuso" di questi interrogatori. Il leader islamico è stato arrestato il 17 aprile con l’accusa di aver rilasciato dichiarazioni definite "di incitamento" e trattenuto successivamente in carcere. Negli ultimi anni, Ghannouchi, presidente del precedente parlamento dissolto nel 2021, è stato più volte indagato nell'ambito di indagini su casi legati a terrorismo e corruzione prima di essere arrestato lunedì 17 aprile sullo sfondo di dichiarazioni definite “di incitamento” da una fonte del ministero dell'Interno della Tunisia. Secondo il movimento islamico stesso, Ghannouchi sarebbe stato trattenuto per essere interrogato sul contenuto di un video in cui discuteva con i leader del Fronte di salvezza nazionale (l'alleanza che riunisce le principali forze di opposizione al presidente della Repubblica Kais Saied) e affermava che "l'emarginazione dell'Islam politico è parte di un progetto di guerra civile". Ennahda ha annunciato che una unità di sicurezza "ha fatto irruzione" nell'abitazione del leader e lo ha condotto "verso una destinazione sconosciuta senza rispettare le più basilari procedure legali". Ghannouchi è un politico e intellettuale islamista e leader del movimento islamico Ennahda, prima forza politica nel precedente parlamento del Paese nordafricano e di cui è stato uno dei fondatori nel 1969.(Tut)