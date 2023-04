Ucraina: Tajani, a conferenza su ricostruzione presenti circa mille imprese italiane e ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza odierna sulla ricostruzione dell’Ucraina saranno presenti circa mille imprese dei due Paesi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Radio24”. Tajani ha sottolineato come vi sarà in collegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre in presenza vi saranno il premier Denys Shmyhal e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, tra gli altri. Tajani ha evidenziato come l’Italia potrà “esportare il proprio know-how”, oltre alla solidarietà e al sostegno dal punto di vista militare e nella ricostruzione.(Res)