Italia-Ucraina: a Roma la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione

23 luglio 2021

- Si svolge oggi a Roma presso il Palazzo dei Congressi la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina. L’evento, a cui partecipano rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle associazioni di categoria e delle principali istituzioni finanziarie internazionali, costituisce l’occasione per raccogliere direttamente dalle autorità ucraine i fabbisogni necessari alla ricostruzione del Paese e consentire a governo, enti e imprese italiane di formulare proposte concrete per rispondere alle necessità di Kiev sia nel breve sia nel medio-lungo periodo. Come riferisce una nota della Farnesina, la Conferenza ha inizio alle ore 08:45 con una sessione a porte chiuse composta da 7 tavoli tematici su altrettanti settori individuati come prioritari per la ricostruzione, quali infrastrutture e trasporti, energia e ambiente, agroindustria, salute, digitale e servizi, spazio e avionica, siderurgia. Alle ore 11.00 si terrà la sessione plenaria introdotta dal vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, a cui seguiranno gli interventi delle istituzioni finanziarie internazionali presenti. Alle ore 12.00 sono previsti gli interventi istituzionali delle autorità italiane e ucraine. I lavori saranno aperti dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, con la partecipazione del vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti e del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. (segue) (Com)