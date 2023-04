Imprese: Danone, primo trimestre 2023 fatturato a 6,96 miliardi di euro (+10,5 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno Danone ha registrato un fatturato a 6,96 miliardi di euro (+10,5 per cento). È quanto si legge in un comunicato. Le vendite del gruppo sono aumentate dell'11,6 per cento. "Questo primo trimestre a visto un inizio solido del 2023", ha detto nella nota il direttore generale, Antoine de Saint-Affrique. "Questo trimestre mostra, ancora una volta, i nostri progressi regolari nel dispiegamento di differenti pilastri nella nostra stretegia Renew Danone", ha aggiunto il dirigente.(Frp)