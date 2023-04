G7: accordo per espansione reti di cavi sottomarini verso Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri del Digitale e della Tecnologia del G7 adotteranno un piano per sostenere l'estensione della rete globale di cavi sottomarini per le telecomunicazioni sino ai Paesi emergenti e in via di sviluppo. Lo anticipa il quotidiano "Nikkei", in vista della riunione dei ministri in programma il prossimo fine settimana a Takasaki, a nord-ovest di Tokyo. Secondo le anticipazioni del quotidiano, i ministri del G7 adotteranno un piano d'azione e una dichiarazione congiunta che esprimeranno la necessità di una "infrastruttura digitale globale libera e aperta". Il piano si avvarrà della collaborazione della Banca mondiale, dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu) e dei grandi operatori privati del settore, che assieme finanzieranno i progetti per l'espansione dei cablaggi sottomarini che sino ad oggi non hanno ricevuto sufficiente finanziamento dai soli interessi privati. L'espansione e il controllo delle linee di telecomunicazione sottomarine è uno dei teatri emergenti del confronto strategico tra le maggiori potenze mondiali: "Nikkei" ricorda che lo scorso anno il Senegal è stato collegato a Capo Verde tramite un'arteria di telecomunicazioni sottomarina realizzata da Hmn Technologies, ex sussidiaria del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei. Capo Verde è uno snodo strategico delle interconnessioni fisiche tra Africa, Europa e America Meridionale. (Git)