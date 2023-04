Usa: documenti Pentagono, Washington teme minacce spaziali emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti teme le minacce spaziali provenienti da attori emergenti di tale dominio, come la Cina. E' quanto emerge da alcuni dei documenti riservati del Pentagono trapelati in rete nelle scorse settimane, e ottenuti dal quotidiano "Washington Post". Secondo i documenti in questione, il programma spaziale della Russia è probabilmente destinato a un progressivo declino "nell'arco del prossimo decennio" per effetto della crescente competizione globale, delle sanzioni Usa e dell'ascesa di SpaceX, che hanno contribuito a erodere significativamente le entrate procurate a Mosca dalle attività commerciali di messa in orbita di satelliti e altri carichi. Di contro, la Cina sta sviluppando rapidamente le proprie capacità, incluse alcune in grado di "mettere a rischio gli asset spaziali chiave degli Stati Uniti e dei loro alleati". Secondo i documenti riservati, Washington teme che Pechino possa ricorrere attivamente a tali capacità nell'eventualità di un conflitto a Taiwan. Dai documenti emerge la crescente importanza dello spazio esterno come teatro bellico emergente, e viene così rivalutata la decisione dell'ex presidente Donald Trump di istituire un nuovo ramo ad hoc delle forze armate, La Forza spaziale, giunta al terzo anno delle sue attività. (segue) (Was)