Usa: documenti Pentagono, Washington teme minacce spaziali emergenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo delle operazioni spaziali del Pentagono, generale della Forza spaziale Chance Saltzman, ha dichiarato durante un simposio la scorsa settimana che gli Stati Uniti si trovano a dover fronteggiare "una gamma incredibilmente sofisticata di minacce", inclusi sistemi di disturbo delle comunicazioni e dei satelliti Gps, astronavi in grado di agganciare satelliti, laser in grado di "accecarne" i sensori, sistemi di attacco informatico e cosiddetti "nesting dolls", satelliti in grado di inseguirne altri. La Cina, in particolare, "ha raddoppiato il numero dei suoi satelliti in orbita sin dall'istituzione della Forza spaziale", e ora ne conta circa 700, inclusi 250 utilizzati per attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Secondo il generale, inoltre, sia la Cina che la Russia dispongono della capacità di distruggere satelliti in orbita con l'impiego di missili, e hanno già collaudato con successo tali capacità rispettivamente nel 2007 e nel 2021. (Was)