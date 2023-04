Usa: media si interrogano sul licenziamento del giornalista di "Fox News" Tucker Carlson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media statunitensi si interrogano in queste ore sull'improvviso licenziamento di Tucker Carlson, il più noto mezzobusto dell'emittente televisiva conservatrice "Fox News". Carlson, che con un'audience compresa tra tre e quattro milioni di spettatori in prima serata conduceva il programma di attualità e approfondimento politico più seguito negli Stati Uniti, era il volto di punta della rete conservatrice, ma era anche protagonista di polemiche e controversie politiche di altissimo profilo, non ultimo per le sue teorie in merito all'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 da parte dei sostenitori dell'ex presidente Donald Trump. Di recente, Carlson aveva trasmesso in prima serata ore di registrazioni inedite dell'assalto al Congresso ottenute dal presidente repubblicano della Camera Kevin McCarthy, nel tentativo di avvalorare la sua teoria secondo cui i disordini vennero incitati e alimentati da personale infiltrato del Federal Bureau of Investigation (Fbi). Il sostegno pubblico di tale teoria del complotto era valso a Tucker duri attacchi da parte di colleghi e politici non solo di area democratica. Soltanto la scorsa settimana, la deputata progressista Alexandria Ocasio Cortez aveva chiesto che Tucker fosse privato della sua piattaforma, accusandolo di incitare alla violenza. Ufficialmente, però, "Fox News" non ha giustificato l'improvvisa notizia dell'uscita di scena del giornalista, e tale incertezza sta alimentando in queste ore numerose teorie e indiscrezioni. A decidere di allontanare Carlson sarebbe stato Rupert Murdoch in persona, proprietario della rete. (segue) (Was)