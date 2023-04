Usa: media si interrogano sul licenziamento del giornalista di "Fox News" Tucker Carlson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla decisione avrebbe pesato tra l'altro il recente patteggiamento di "Fox News" con la società Dominion Voting Systems: l'emittente dovrà pagare al fornitore di sistemi di voto elettronico ben 787 milioni di dollari, per aver accusato la società di aver falsato l'esito delle elezioni presidenziali 2020. Carlson, però, non fu tra i volti di Fox uno tra i principali promotori di tale teoria, ed anzi: da intercettazioni telefoniche emerse nelle scorse settimane, emerge che il giornalista non prestò loro molto credito, e criticò anzi l'ex presidente Donald Trump e figure a lui vicine per averle promosse. Secondo alcuni media conservatori, Carlson sarebbe "vittima" piuttosto delle sue posizioni apertamente critiche nei confronti dell'establishment del Partito repubblicano, della guerra in Ucraina e delle grandi società farmaceutiche statunitensi, importanti finanziatrici di "Fox News". Nei giorni scorsi Carlson era stato duramente criticato anche per aver intervistato in prima serata il democratico Robert F. Kennedy Jr., che ha recentemente annunciato la sua candidatura alla Casa Bianca e che è noto per le sue controverse teorie sulla presunta pericolosità dei vaccini, nonché per le sue posizioni pacifiste. Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore, le posizioni di Carlson lo avevano reso così "scomodo" per "Fox News", che la dirigenza della rete avrebbe addirittura preparato un dossier teso a screditarlo, da utilizzare come garanzie contro futuri attacchi del giornalista in caso di licenziamento. Nelle ore successive all'annuncio del licenziamento di Carlson, il titolo di Fox ha registrato un brusco calo in borsa, così come l'audience serale della rete. (Was)