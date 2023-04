© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PetroChina International Ltd ha annunciato la firma di un accordo con il colosso petrolifero malesiano Petronas per l'acquisto di gas naturale liquefatto (Gnl). L'accordo, firmato il 17 aprile, è il primo tra le due compagnie per la vendita e acquisto di Gnl a medio e lungo termine, secondo una nota pubblicata ieri da PetroChina, che non fornisce ulteriori dettagli in merito alle condizioni contrattuali. (Cip)