Usa-Corea del Sud: Yoon e Biden visitano memoriale della Guerra di Corea (4)

- E' ancora presto per comprendere i dettagli della richiesta rivolta da Washington all'industria coreana dei semiconduttori, ma diversi esperti del settore interpellati dalla stampa sudcoreana ritengono che Washington punti su Seul per mettere in difficoltà il mercato dell'elettronica di consumo della Cina. Quel che è certo è che gli Usa sono decisi ad arruolare Samsung e Sk hynix - i due maggiori produttori di chip di memoria al mondo - nella battaglia tesa negare alla Cina il primato tecnologico. Un funzionario anonimo citato dal quotidiano "Korea Herald" sottolinea che "la Cina non dispone di un fornitore di chip di memoria competitivo quanto Samsung e Sk hynix, e considerato come la Casa Bianca abbia menzionato i due produttori, è possibile che Washington intenda porre sotto pressione il mercato dell'elettronica di consumo cinese limitandone le forniture". La Cina potrebbe ovviare in parte a una carenza di chip di memoria flash Nand tramite l'azienda nazionale Ymtc, ma nel caso dei chip Dram, il mercato cinese si troverebbe in grande difficoltà se venissero a mancare le forniture del produttore statunitense Micron Technology. (segue) (Was)