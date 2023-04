Usa-Corea del Sud: Yoon e Biden visitano memoriale della Guerra di Corea (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed è proprio su Micron che Washington sembra puntare per mettere in difficoltà la Cina: secondo le indiscrezioni del "Financial Times", infatti, il Consiglio per la sicurezza nazionale Usa ha chiesto espressamente a Seul di limitare le proprie esportazioni di chip di memoria in Cina, nel caso Micron adottasse un provvedimento analogo. Il Consiglio di sicurezza nazionale Usa non ha smentito le indiscrezioni del quotidiano britannico, ed ha anzi risposto con una nota, menzionando i "progressi storici" compiuti da Stati Uniti e Corea del Sud "nella messa in sicurezza delle tecnologie sensibili e nel contrasto alla coercizione economica". "Ci aspettiamo che l'imminente visita (del presidente Yoon) rafforzi ulteriormente la cooperazione su questi fronti", afferma la nota. (segue) (Was)