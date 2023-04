Usa-Corea del Sud: Yoon e Biden visitano memoriale della Guerra di Corea (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno già creato fibrillazioni politiche in Corea del Sud, Paese che ha nella Cina il suo primo partner commerciale. Lee Jae-myung, leader del Partito democratico, il principale partito di opposizione coreano, ha dichiarato lunedì che l'amministrazione Yoon dovrebbe guardarsi dal compromettere l'equilibrio nelle relazioni con Stati Uniti e Cina. Lee ha accusato il presidente di aver già assunto negli ultimi mesi posizioni troppo nette e "autodistruttive", da ultimo aprendo alla possibilità di fornire armi all'Ucraina, nonostante una legge in vigore in Corea del Sud che vieta l'invio di armi a Paesi impegnati attivamente in un conflitto. "Gli interessi della nostra nazione vanno posti prima di ogni altra cosa", ha ammonito il leader del Partito democratico, aggiungendo che "allinearsi troppo a qualcuno, e inimicarsi qualcun altro", rischia di condurre "a una crisi di sicurezza ed economica". (Was)