Usa: dipartimento di Stato offre taglie per informazioni su tre ricercati nordcoreani e cinesi

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato tramite una nota ricompense sino a cinque milioni di dollari per informazioni che possano portare all'arresto di tre "criminali transnazionali" di cittadinanza nordcoreana e cinese. Si tratta in particolare del nordcoreano Sim Hyon-sop, e dei cinesi Han Linlin e Qin Gouming, "incriminati per vari reati dal dipartimento di Giustizia" e - nel caso del nordcoreano Sim - oggetto di sanzioni del dipartimento del Tesoro. Secondo la nota, i tre ricercati hanno usato una serie di società di facciata per acquistare beni vietati per la Corea del Nord e per riciclare dollari ottenuti attraverso quei traffici. I tre avrebbero anche fornito sostegno alle attività di finanziamento illegale e ai crimini informatici della Corea del Nord. (Was)