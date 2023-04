Thailandia: esportazioni in calo del 4,2 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Thailandia hanno registrato la sesta contrazione mensile consecutiva a marzo, registrando una contrazione del 4,2 per cento rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio thailandese. Il calo è stato di molto inferiore rispetto alle attese degli economisti, che paventavano un calo sino al 14 per cento su base annua. Le esportazioni di prodotti agricoli e industriali hanno registrato un incremento il mese scorso, in controtendenza rispetto al dato generale. Le importazioni sono calate del 7,1 per cento. (segue) (Fim)