Medio Oriente: Consiglio sicurezza Onu, Russia critica misure unilaterali di Israele

- La causa principale della recente esplosione delle violenze nei territori palestinesi sono le misure unilaterali dello Stato di Israele. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel suo intervento alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tenutasi ieri a Washington e presieduta dalla Russia, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. “Non possiamo accettare l’espansione delle colonie (israeliane), la demolizione delle abitazioni, la confisca di terre (palestinesi) e gli arresti di massa”, ha dichiarato Lavrov, “d’altra parte, non chiudiamo gli occhi di fronte ai discorsi estremisti dei palestinesi”. In tale contesto, ha aggiunto il ministro degli Esteri russo, “crediamo che ci si debba concentrare sulla soluzione dei due Stati, con uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme est come capitale”. Inoltre, secondo Lavrov, “non si potrà ripristinare la fiducia (tra le parti) se non attraverso negoziati diretti su tutte le questioni essenziali” relative al conflitto israelo-palestinese. Quanto agli Stati Uniti e all’Unione europea (Ue), Lavrov si è rammaricato che non abbiano contribuito al processo di pace, “continuando ad adottare misure inutili e ingiuste verso tutte le parti coinvolte”. (segue) (Res)