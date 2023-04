Medio Oriente: Consiglio sicurezza Onu, Russia critica misure unilaterali di Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro degli Esteri russo, del resto, "Americani ed europei stanno usando l'argomento ucraino in modo da (...) portare i Paesi in via di sviluppo dalla loro parte e distrarre la loro attenzione dal Medio Oriente e da altre regioni del Sud globale, dicendo che la sconfitta della Russia risolverà qualsiasi problema". Per questo, ha aggiunto, le crisi attuali, nella soluzione cui i Paesi in via di sviluppo sono interessati, diventano "vittima di doppi standard e istinti coloniali dell'Occidente". I Paesi occidentali, ha proseguito Lavrov, sono "ossessionati da interessi egoistici per dettare le loro richieste in tutto il mondo, ignorando la cultura e le tradizioni di altri popoli, e in generale deridendo il diritto internazionale". Durante la conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, inoltre, rispondendo alla domanda del corrispondente del quotidiano panarabo con sede a Londra “al Quds al Arabi” sulla possibilità di fondare uno Stato palestinese indipendente, Lavrov ha dichiarato che questa soluzione “non si deve abbandonare”, anche se alcuni puntano l’attenzione sull’aspetto economico del conflitto israelo-palestinese e sul miglioramento delle condizioni di vita dei palestinesi. Per il ministro degli Esteri russo, infatti, questa sarebbe “una sorta di tangente”, proposta in cambio dell’abbandono dell’idea di costruire uno Stato palestinese. “Il rappresentante di Israele ha parlato del diritto dello Stato ebraico di difendersi”, ha aggiunto, “ma che cosa ne è dei palestinesi? Hanno bisogno di un loro Stato, quindi la soluzione dei due Stati resta l’unica che possa difendere l’idea di uno Stato ebraico”. (Res)