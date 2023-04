Indo-Pacifico: leader Quad si riuniranno a Sydney il 24 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del dialogo quadrilaterale di sicurezza Quad, composto da Stati Uniti, Giappone, India e Australia, si riuniranno per un vertice a Sydney il prossimo 24 maggio. Lo ha annunciato oggi il primo ministro australiano Anthony Albanese. "Sydney ospiterà l'incontro dei leader del Quad per il 2023", ha scritto il primo ministro su Twitter, precisando che il vertice si terrà presso il teatro dell'Opera di Sydney e costituirà "un'opportunità per noi di lavorare assieme a Stati Uniti, Giappone e India, ma anche un'opportunità esibire al mondo questa magnifica città e il Paese". (Res)