Ucraina: governatore Florida DeSantis sollecita un cessate il fuoco

- Il governatore dello Stato Usa della Florida, Ron DeSantis, ha sollecitato Russia e Ucraina a raggiungere un accordo per una interruzione delle ostilità. "Dobbiamo evitare di trovarci in una situazione simile a (la battaglia di) Verdun, con perdite di massa, spese esorbitanti e uno stallo sul campo", ha dichiarato DeSantis - ritenuto uno dei candidati di punta del Partito repubblicano alle elezioni presidenziali Usa 2024 - nel corso di una intervista concessa a Tokyo al quotidiano "Nikkei". "E' nell'interesse di tutti cercare di giungere a un cessate il fuoco", ha aggiunto il governatore, che al contempo ha sollecitato i Paesi europei a "fare di più" nell'ambito del conflitto in corso da più di un anno. (segue) (Git)