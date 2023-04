Sudan: Kishida, evacuati tutti i giapponesi che volevano lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha evacuato tutti i cittadini che desideravano lasciare la capitale del Sudan, Khartum. Lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Fumio Kishida, dopo l'annuncio di una tregua di 72 ore da parte delle forze armate e dei paramilitari delle Forze di supporto rapido sudanesi, impegnate da giorni in aspri combattimenti che hanno interessato soprattutto la capitale. In aggiunto a 45 giapponesi e loro familiari stranieri che hanno lasciato il Sudan a bordo di un aereo delle Forze di autodifesa lunedì, altri otto cittadini giapponesi e i loro familiari sono stati evacuati da una base militare a nord di Khartum in cooperazione con il governo francese. "Il governo compirà ogni sforzo per fornire il necessario sostegno ai cittadini giapponesi residenti in Sudan e per assicurare la loro sicurezza in collaborazione con i governi coinvolti, ha dichiarato il primo ministro, spiegando che Tokyo sta gestendo la crisi da un ufficio allestito a Gibuti. (Git)