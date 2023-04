Agroalimentare: Lollobrigida, dobbiamo difendere la qualità dei prodotti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo crede che la partecipazione al SeaFood Expo Global di Barcellona possa "essere una sfida vincente nell'ambito di una promozione del marchio più forte che esiste e che si chiama Italia". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervento a Barcellona all'inaugurazione del padiglione Italia del SeaFood Expo Global. "Ogni volta che uno vede la parola Italia su un prodotto, il Tricolore, nel resto del mondo significa qualità. Vengo dal G7 in Giappone. Da est a ovest del pianeta l'Italia è qualità. È una cosa che dobbiamo saper difendere perché dietro quella parola c'è un sistema, c'è una filiera, ci sono uomini e donne che lavorano, che esportano pesce, qualità e lo fanno anche in sintonia con tutto il resto che dobbiamo esportare insieme al nostro pesce", ha aggiunto il ministro. "La pesca è centrale. Certo, il nostro prodotto di export della pesca non è elevatissimo e quindi lo dobbiamo dire con chiarezza. Noi abbiamo dei prodotti di eccellenza che riusciamo ad esportare, poi il resto viene consumato all'interno della nostra nazione, ma è anche per questo che siamo qui con una modalità di promozione differente", ha sottolineato Lollobrigida. (segue) (Spm)