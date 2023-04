Pesca: Lollobrigida, Ue torni a considerarla centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea deve tornare a considerare la pesca un luogo centrale, insieme alla acquacoltura, una attività che vedrà una crescita esponenziale nei prossimi anni se non ci arrenderemo a creare cibi in laboratorio. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervento a Barcellona all'inaugurazione del padiglione Italia del SeaFood Expo Global. "Se si garantisce formazione all'interno delle nostre scuole, scuole che devono essere considerate al pari dei licei, al pari non in termini di formazione, ogni formazione è diversa, ma la differenza non è su scala gerarchica. La differenza di come ti inserisci nel mercato del lavoro e, per esempio anche nel settore della pesca, la possibilità di avere lavoro di qualità, lavoro tecnologicamente avanzato, deve essere fornita anche attraverso l'investimento dello Stato", ha detto Lollobrigida.(Spm)